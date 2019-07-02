Роскачество выяснило, полезен ли мультизерновой хлеб на прилавках российских магазинов. Эксперты закупили продукцию 11 торговых марок по цене от 38 до 196 рублей и проверили ее более чем по двумстам показателям.

Весь исследованный хлеб оказался безопасен для здоровья: в нем не нашли пестицидов, ГМО, плесеней и микротоксинов, а содержание тяжелых металлов не превысило допустимого уровня. Вкус, цвет и запах также не вызвали нареканий у специалистов. По содержанию пищевых волокон, которые особенно ценят при здоровом питании, все образцы преодолели необходимый рубеж в 6%. Массовая доля зерновых продуктов тоже соответствует установленной норме - не менее 5%.

Основной проблемой мультизернового хлеба оказалось большое количество соли. Только у одного из образцов, как оказалось, содержание соли близко к повышенным требованиям Роскачества (1,1 грамма), у остальных же оно более 1,2 грамма.



«Максимальное содержание в одном из товаров - 1,8 грамма, то есть 300 граммов такого хлеба (при суточной норме не более пяти граммов - прим. ред.) - и норма соли на сутки перевыполнена», - отметили в Роскачестве.

Кроме того, на маркировке нескольких образцов обнаружили недостоверную информацию о содержании жиров и белков, что может влиять на калорийность хлеба. Однако в целом, пришли к выводу эксперты, по содержанию важных нутриентов мультизерновой хлеб все же полезнее пшеничного из муки высшего сорта.

Ранее эксперты Роскачества проверили листовые и пакетированные чаи. В 11 видах чая в пакетиках нашли бактерии группы кишечной палочки.