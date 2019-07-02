Опасное увлечение: в МВД подсчитали число ДТП с участием электросамокатов и гироскутеров

Один человек погиб и еще 16 получили ранения в ДТП с участием электромеханических средств передвижения. Такова статистика за первые пять месяцев 2019 года, предоставленная МВД РФ.

К перечисленным транспортным средствам относятся сигвеи, моноколеса, электросамокаты и велосипеды, гироскутеры и так далее. За весь прошлый год в России произошло 39 подобных происшествий, в результате которых пострадали 40 человек.

Сегодня гаджеты на электрическом ходу не считаются транспортным средством, так как не обладают двигателем внутреннего сгорания объемом от 50 кубических сантиметров и мощностью до 990 ватт. Их владельцы приравниваются к пешеходам, которым в случае нарушения ПДД грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, сообщает RT.

Впрочем, скоро это может измениться. Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой дополнить сборник правил дорожного движения соответствующими разделами специально для владельцев электросамокатов и гироскутеров.

Кроме того, обсуждается проект закона, который обяжет владельцев электромеханических транспортных средств регистрировать их.