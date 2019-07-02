В Тегеране спрогнозировали последствия нападения США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаб Зоннур рассказал, что в случае нападения США на Иран, Израиль будет уничтожен «за полчаса».

«Если США нападут на нас, то от израильской жизни останется полчаса», - приводит слова Моджтаба Зоннура новостное агентство Mehr.

Так же иранский парламентарий назвал «политическим блефом» слова Дональда Трампа о том, что атака на Иран была остановлена за 10 минут до ее начала.

Ранее американский президент заявил журналистам, что был готов отдать приказ о нанесении ударов по трем объектам в Иране, в ответ на уничтожение иранскими военнослужащими американского беспилотника. Но за 10 минут до начала операции, Трамп изменил свое намерение из-за возможных жертв.

«Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы», — заявил Моджтаб Зоннур.

Иранский законодатель также добавил, что Иран имеет внушительную мощь, и советники Трампа должны понимать, что их нападение может закончиться провалом.