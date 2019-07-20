Звездная бухгалтерия: Пригожин объяснил траты звезд шоубизнеса

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, сколько зарабатывают эстрадные певцы и музыканты. По его словам, львиная доля доходов проходит мимо личной кассы исполнителя, а в непосредственный доход певца поступает примерно 10-30% от общего гонорара.

Таким образом продюсер прокомментировал данные Росстата, согласно которым специалисты занятые в сфере культуры, организации досуга и развлечений, имеют средний доход в 5,8 миллионов рублей в месяц.

«Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет. Он не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит. У него затратная часть идет на содержание коллектива», - заявил Пригожин.

В качестве особой статьи расходов, продюсер назвал инвестирование денег в съемки клипов и аранжировки песен. По мнению Пригожина, которое он озвучил в интервью порталу НСН, любое произведение требует вложений до 4,5 миллионов рублей.

Учитывая все вышесказанное и постоянный рост цен, большинство российских артистов вынуждены жить в кредит, признался Пригожин.