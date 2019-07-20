Названы самые невостребованные профессии в России

На российском рынке труда отсутствует потребность в учителях средней школы и бухгалтерах. Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены. Такие данные приводит ВНИИ труда. Ведомство проанализировало спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата.

Так, спрос на педагогов средней школы, согласно результатам аналитического исследования, составляет 1,0%, а на бухгалтеров - 1,4%, сообщает РИА Новости.

Отсутствует потребность на российском рынке труда и в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале художественных галерей, музеев и библиотек.

Профессии продавцов и охранников, несмотря на самое большое количество вакансий в этих сферах (на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно), также не являются дефицитными.

В то же время есть спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.