Три бойца ВСУ утонули вместе с БМД на глазах у инструкторов НАТО

Армия ВСУ вновь понесла потери: во время учений во Львовской области затонула боевая машина десанта вместе с личным составом. Внутри транспортного средства находился экипаж из трех человек.

Как сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, командование ВСУ пытается скрыть увеличение небоевых случаев потерь среди военнослужащих.

По его словам, боевая машина затонула на глазах у инструкторов НАТО.

«По данным разведки, при отработке этапа преодоления водной преграды в ходе бригадных тактических учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области затонула боевая машина десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В бронемашине находилось трое десантников», - отметил Безсонов в своем выступлении на YouTube.

Вместе с тем он подчеркнул, что по указанию командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Михаила Забродского факт гибели военнослужащих будет предан огласке только после проведения выборов в Верховную раду.