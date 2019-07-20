Борьба в «подземелье»: разведчики ВВО зачистили тоннели «террористов»
Для огневого прикрытия группы захвата разведчики использовали метод «кукушек» - размещения стрелков на деревьях и в горах.
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Разведчики Восточного округа захватили базу условных боевиков в Бурятии. Впервые полевой выход проходит в горной местности.
Военнослужащие «снимают» часовых, пробираются в тыл «противника» и захватывают их подземные укрытия, после чего штурмовая группа открывает огонь на поражение из засады.
Для огневого прикрытия отхода группы разведчики используют метод «кукушек» - размещения стрелков на деревьях и минирования троп. Используя специальное снаряжение, разведчики отработали спуски и подъемы по отвесным скалам, скрытное перемещение в тылу противника, организацию западни, а также оказание первой помощи и эвакуацию раненых.
Ранее «Звезда» кадры тренировки бойцов спецназа ВВО по освобождению аэродрома от «террористов».