Борьба в «подземелье»: разведчики ВВО зачистили тоннели «террористов»

Разведчики Восточного округа захватили базу условных боевиков в Бурятии. Впервые полевой выход проходит в горной местности.

Военнослужащие «снимают» часовых, пробираются в тыл «противника» и захватывают их подземные укрытия, после чего штурмовая группа открывает огонь на поражение из засады.

Для огневого прикрытия отхода группы разведчики используют метод «кукушек» - размещения стрелков на деревьях и минирования троп. Используя специальное снаряжение, разведчики отработали спуски и подъемы по отвесным скалам, скрытное перемещение в тылу противника, организацию западни, а также оказание первой помощи и эвакуацию раненых.

Ранее «Звезда» кадры тренировки бойцов спецназа ВВО по освобождению аэродрома от «террористов».