Ученые рассказали, как «разбитое сердце» связано с раком

Жгучая боль в груди, учащенное сердцебиение и одышка могут быть предвестниками онкологии. Таковы данные научных исследований, которые опубликовали американские кардиологи.

Комбинацию симптомов, которая напоминает острую сердечную недостаточность, врачи назвали синдром такоцубо или «разбитое сердце». Его появлению предшествует либо сильный эмоциональный и физический стресс, либо наоборот, бурна радость, отмечают авторы научного доклада.

В исследованиях приняли участие более 1600 добровольцев. У каждого шестого пациента с синдромом такоцубо медики диагностировали опухоль на ранней стадии развития, сообщает Journal of the American Heart Association.

Научно-обоснованных данных о взаимосвязи рака и комплекса симптомов не обнаружено, но ученые намерены продолжить исследования в этом направлении.

В любом случае паниковать не стоит, уверяют врачи. Новообразования хорошо поддаются лечению, если выявлены на ранней стадии развития.