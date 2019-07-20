Путин запустил новое производство на Магнитогорском металлургическом комбинате

Президент РФ Владимир Путин принял участие в запуске нового производства на Магнитогорском металлургическом комбинате. Визит главы государства приурочен ко Дню металлурга.

Российский лидер пообщался с работниками отрасли. В ходе разговора были затронуты самые разные темы, в том числе экономические и социальные. Путин заявил, что все льготы для металлургов будут сохранены.

Новые времена - новый облик черной металлургии: вместо мрачных закопченных зданий на Магнитогорском комбинате появляются симпатичные цеха веселой расцветки. Именно на открытие так называемой аглофабрики в Магнитогорск приехал Владимир Путин. В комнате, где расположен пульт управления, президент дал команду начать производство. Цех оборудован по последнему слову техники. Здесь всеми процессами управляет автоматика.

Вопросы Путину задают представители разных специальностей, среди них молодые специалисты, и те, кто много лет работает на комбинате. Спрашивают о детских садах и о том, не планируется ли повышение пенсионного возраста для металлургов.

Министр труда РФ Максим Топилин ранее заявлял, что планов по отмене льгот для сотрудников вредного производства у правительства нет.

«Смотрите, какие решения приняты. Список номер один и номер два, где речь идет о людях, задействованных на особо вредных и вредных производствах, сохранен. Никаких изменений пенсионного возраста не будет. Льгота сохранена для женщин в 50 лет, для мужчин - в 55 лет. Это уже действует», - отметил Путин.

С временным исполняющим обязанности главы региона Путин провел в Магнитогорске совещание, в ходе которого сказал, что саммиты БРИКС и ШОС, которые планировалось провести в Челябинске, состоятся в Санкт Петербурге. Но деньги на подготовку Челябинска уже выделены и будут использованы, поскольку именно на Урале пройдет 70% программы саммитов. Но уже без участия иностранных лидеров.

«Мы планировали еще проводить в Челябинске два крупных международных мероприятия - ШОС и БРИКС. В связи с увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить на два города: в Челябинске будем проводить, а сам саммит будем проводить в Петербурге. Но что самое главное, мы сохраним предусмотренные на подготовку города к этим мероприятиям федеральные ресурсы, которые пойдут на развитие города», - сообщил Путин.

Жители Магнитогорска в этот день увидели выступление пилотажной группы «Стрижи» на самолетах МиГ-29, которые специально прилетели на Урал, а также грандиозный салют в честь Дня металлурга, главного праздника для тех, кто делает стране металл.