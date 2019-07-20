Представители Минобороны поздравили Никарагуа с юбилеем победы Сандинистской революции
Представители Минобороны прибыли в посольство Никарагуа в Москве на празднование юбилея победы Сандинистской революции.
© Видео: ТРК "Звезда"
В посольстве Никарагуа в Москве отметили 40-ю годовщину победы Сандинистской революции.
На торжественном собрании присутствовали российские дипломаты и представители Минобороны. Они отметили, что два государства издавна объединяют дружеские связи и сотрудничество стратегического характера.
В этом году в Москве и столице Никарагуа Манагуа будут праздновать 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.
Девятнадцатого июля 1979 года в Никарагуа революционеры свергли режим диктатора Анастасио Сомосы. Этот день в стране признан государственным праздником.