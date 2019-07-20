Представители Минобороны поздравили Никарагуа с юбилеем победы Сандинистской революции

В посольстве Никарагуа в Москве отметили 40-ю годовщину победы Сандинистской революции.

На торжественном собрании присутствовали российские дипломаты и представители Минобороны. Они отметили, что два государства издавна объединяют дружеские связи и сотрудничество стратегического характера.

В этом году в Москве и столице Никарагуа Манагуа будут праздновать 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Девятнадцатого июля 1979 года в Никарагуа революционеры свергли режим диктатора Анастасио Сомосы. Этот день в стране признан государственным праздником.