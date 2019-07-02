На Дагестан выпал июльский снег: видео

Жителям горных районов Дагестана довелось увидеть необычное начало второго летнего месяца: зеленую местность, густо покрытую травой, накрыло снегом. Погодная аномалия попала на видео пользователей Сети.

В частности, как видно на опубликованных в Instagram кадрах, крупные снежные хлопья накрыли зеленые поля и горы. Аномалия была зафиксирована сразу в трех районах Дагестана: в Агульском, Кулинском и Чародинском. Однако местные жители в большинстве своем отозвались на причуды природы весьма позитивно.

«Первого июля снег идет», - иронично прокомментировал автор видео.

Непогода ожидается и в столице нашей страны: на Москву вскоре обрушатся дождь и ветер. Погода будет облачной, не исключены грозы, подчеркнули метеорологи. Всему виной циклон, уходящий на север.