Украинцы отреагировали на «конфликт» Зеленского и Полторака

Украинские интернет-пользователи отреагировали на инцидент, который произошел между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Степаном Полтораком.

Ситуация вызвала острую реакцию у пользователей Сети на Украине. Один из пользователей предположил, что продолжаются «скачки за электоратом».

«Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор», - написал другой комментатор.

Однако нашли и те, кто поддержал президента Украины.

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«Правильно сделал. Только мало», - прокомментировал пользователь на Facebook.

Ранее в Сети появилось видео, опубликованное представителем «Национального корпуса» Денисом Котенко, где Владимир Зеленский якобы отталкивает министра обороны Украины Степана Полторака.

В свою очередь заместитель главы офиса президента страны Руслан Рябошапка заявлял, что Зеленский не толкал министра, а просто попросил отойти в сторону.

По словам главы Минобороны Украины, никакого конфликта не произошло. Он отметил, что не увидел в действиях президента ничего угрожающего.