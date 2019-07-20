В США столкнулись два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Бостона в США. Инцидент произошел с лайнерами авиакомпании Delta. Один из них только что совершил посадку и выруливал к месту стоянки, а второй готовился к вылету. В результате столкновения, воздушные суда повредили крылья.

Пассажиров с обеих самолетов высадили и отправили обратно в терминал, дожидаться резервных бортов. Техники осмотрели повреждения крыльев и отправили оба самолета в ремонтный ангар, сообщает CBS Boston.

В результате столкновения никто не пострадал, на работе аэропорта Бостона это происшествие никак не сказалось.