В Дании обнаружена тысячелетняя могила славянской воительницы

Польский археолог Лешек Гардела сумел идентифицировать останки женщины, которые удалось обнаружить много лет назад в ходе раскопок на древнем кладбище викингов в Дании. На острове Лангеланд ученые вскрыли захоронение женины-воина, которая предположительно, принадлежала к одному из славянских племен.

Свои выводы доктор Гардела объяснил происхождением топора, который был обнаружен рядом с останками.

«При работе в архивах я наткнулся на материалы о могиле женщины, похороненной с оружием на средневековом кладбище на датском острове Лангеланд. До сих пор никто не обращал внимания на то, что найденный в этой могиле топор был изготовлен, вероятно, на территории современной Польши», - считает археолог Гардела.

По мнению археолога, тип захоронения и обнаруженное оружие указывают на то, что погибшая принадлежала к славянскому роду. Найденная рядом арабская монета X века указывает на то, что могиле более тысячи лет, указывает эксперт в своей статье для Science in Poland.

Ученый подчеркивает, что это была единственная могила на кладбище, в которой находилось оружие.