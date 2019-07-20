Высохший Байкал и затопленный Петербург: в Сети появились фото «состарившейся» Земли
Специалисты убеждены, что именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете.
© Фото: greenpeace.ru
Российское отделение Greenpeace «состарило» знаковые точки планеты, аналогично работе популярного приложения FaceApp. Однако в отличие от восторженных отзывы пользователей программы, которые публикуют свои «состарившиеся» лица, снимки измененных мест холодят кровь.
В частности, специалисты опубликовали фотографию Санкт-Петербурга, который после изменения оказался затоплен. А льды Арктики после «состаривания» и вовсе исчезли, оставив после себя безграничные воды.
«Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете», - говорится на сайте организации.
Что же касается Байкала, то в скором будущем он может обмелеть до мутной лужи, предостерегают эксперты.