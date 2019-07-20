Паука с «человеческим» лицом обнаружили в Китае: видео
На спине у него есть отметины, которые напоминают человеческое лицо с глазами, ртом и полосками – «волосами».
© Видео: PDChina, Twitter © Фото: PDChina, Twitter
Жительница Китая случайно обнаружила у себя дома паука с «человеческим лицом».
Насекомое облюбовало цветок. «Чудовище» с удивленным выражением лица и лапками озадачило пользователей Сети.
Паук был обнаружен в области Хунань в Центральном Китае. На спине у него есть отметины, которые напоминают глаза, рот и полоски – «волосы».
Ролик был опубликован в Twitter. Насекомое обнаружила женщина по имени Ли из города Юаньцзян.