Паука с «человеческим» лицом обнаружили в Китае: видео

Жительница Китая случайно обнаружила у себя дома паука с «человеческим лицом».

Насекомое облюбовало цветок. «Чудовище» с удивленным выражением лица и лапками озадачило пользователей Сети.

Паук был обнаружен в области Хунань в Центральном Китае. На спине у него есть отметины, которые напоминают глаза, рот и полоски – «волосы».

Ролик был опубликован в Twitter. Насекомое обнаружила женщина по имени Ли из города Юаньцзян.