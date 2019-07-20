В Германии признали бесполезность санкций против России

Экономические санкции против России вредят торговым отношениям с Европой и отрицательно сказываются на благосостоянии и успешности немецкого бизнеса. В этом уверен депутат и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Экономический бойкот со стороны Германии приводит лишь к укреплению финансовых связей Москвы и Пекина, считает немецкий депутат.

«Эффекта от этих санкций нет. Я не представляю себе такую политику успешной. Если вы прописываете лекарство и оно не действует, а напротив вредит вам же, то скорее всего выбор был неправильный», - заявил Эрнст.

Кроме того, Эрнст раскритиковал заявление новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости силового подхода в вопросе антироссийских санкций. Эрнст полагает, что таким образом Европа ослабляет себя. Об этом он рассказал в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Экономические санкции со стороны Брюсселя были введены в 2014 году. После того, как по итогам всенародного референдума в Крыму полуостров вернулся в состав Российской Федерации.