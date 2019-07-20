Более 147 миллионов человек оказались в зоне аномальной жары

Жители США оказались в зоне аномальной жары. От зноя изнывает 147 миллионов человек. Согласно данным метеорологов, дальнейшая ситуация будет только ухудшаться.

Сегодня, 20 июля, в столице США ожидается до +38°C, в Нью-Йорке +36°C. Кроме того, в большинстве регионов отмечается повышенная влажность, а в сочетании с палящим солнцем она смертельно опасна, напоминают в федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях.

«В центральной и восточной части США 147 миллионов человек сейчас находятся в зоне аномальной жары. В сочетании с влажностью это может создать опасную ситуацию. Не забывайте, что ведущая причина связанных с погодой смертей в США - это именно жара», - сообщает агентство на своей странице в Twitter.

Ранее российский климатолог объяснил погодные аномалии по всему миру повышенным выбросом парниковых газов. По мнению эксперта, в постоянном обновлении температурных рекордов виновен человек, который в своей хозяйственной деятельности сжигает большое количество ископаемого топлива.

В Москве и области ситуация противоположная. На этих выходных сохранится облачная и пасмурная погода. Возможны дожди и грозы.