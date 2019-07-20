Рогозин поздравил главу NASA с юбилеем высадки на Луну

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну. Сообщение было опубликовано на сайте российской компании.

Рогозин сообщил, что полвека назад Нил Армстронг, Базз Олдрини и Майкл Коллинз «вписали свои имена в историю мировой космонавтики».

«Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству», - говорится в поздравлении на сайте Роскосмоса.

Вместе с тем, в российской компании отдали дань уважения техническому персоналу NASA, который разработал первую в мире сверхтяжелую ракету-носитель «Сатурн-5» и корабль «Аполлон».

«Их объединенные усилия, навыки и знания обрели жизнь в надежной ракетно-космической системе, которая позволила в дальнейшем реализовать программу "Союз-Аполлон"», - добавил Рогозин.

Глава Роскосмоса выразил мнение, что общая задача двух космических ведомств заключается в том, чтобы быть достойными своих великих предшественников, а также преумножить их наследие и продолжить экспансию человечества в космос.