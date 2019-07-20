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Министр инфраструктуры Украины назвал цирком указ Зеленского

Ян Брацкий
06:56 20.07.2019
Украинский чиновник считает, что требуемые Зеленским 150 миллиардов гривен на ремонт дорог слишком маленькая сумма.
Министр инфраструктуры Украины назвал цирком указ Зеленского
© Фото: M. Popow, globallookpress

Стремление президента Украины Владимира Зеленского улучшить качество дорог в стране назвали цирком. Такую характеристику инициативе главы государства дал министр инфраструктуры Владимир Омелян, после ознакомления с соответствующим указом. Зеленский подписал его в минувшую пятницу после рабочего совещания по вопросам дорожной инфраструктуры.

«Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 миллиардов гривен для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения. Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!» - задается вопросом чиновник на своей странице в Facebook.

Омелян считает, что указанная Зеленским сумму занижена втрое, в связи с чем украинские компании, которые будут заняты на строительстве и ремонте дорог, отработают себе в убыток. К тому же Омелян назвал невыполнимыми сроки, которые в своем указе обозначил президент.

В заключении своего гневного обращения, министр инфраструктуры обрушился на президента Украины с критикой за использование русского языка.

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