Глава военной разведки США сравнил «угрозы» России и КНР

США видят в России так называемую «угрозу» в краткосрочной перспективе, а Китай – в долгосрочной. С таким сообщением выступил директор разведывательного управления американского министерства обороны генерал-лейтенант Роберт Эшли.

Он подчеркнул, что если страну «припереть к стенке», то она может среагировать непредсказуемым образом.

«Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», - цитирует Эшли РИА Новости.

На Западе неоднократно заявляли, что видят в России так называемую «угрозу», в то время как в Москве подчеркивали, что страна не собирается ни на кого нападать. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что в НАТО знают об отсутствии у Москвы таких планов, но все равно пользуются поводом, чтобы разместить у российских границ технику и батальоны.