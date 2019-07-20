Хакеры взломали аккаунты Скотланд-Ярда

Хакеры получили доступ к сайту и всем аккаунтам лондонской полиции. Поздно вечером в пятницу, неизвестные разметили фальшивые пресс-релизы и записи с нецензурной лексикой на страницах сотрудников полицейских Скотланд-Ярда.

Как выяснилось, таким образом хакеры привлекали внимание к задержанному в Британии реперу Digga D. Они требовали освободить музыканта и угрожали, что продолжат публиковать посты с ругательствами и провокационные записи.

Полиция Скотланд-Ярда пытается восстановить аккаунты и обеспечить безопасность, и просят игнорировать размещенную о полицейских информацию, пишет The Independent.