Названа основная причина гибели людей на дорогах России

Выезд на встречную полосу движения является основной причиной смертельных ДТП на российских дорогах. В ГИБДД сообщили, что одним из решений этой проблемы является разделение потоков транспортных средств.

«Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Одно из решений проблемы - разделение потоков транспорта», - заявили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что за первое полугодие 2019 года количество ДТП снизилось на 1,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Число погибших в дорожных авариях уменьшилось на 5,4%, раненных – на 0,5%. Но в ГИБДД обеспокоены ростом числа аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, передает ТАСС.