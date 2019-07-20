Путин объяснил, почему Скрипаль неинтересен британским СМИ

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в ситуации с произошедшим в британском Солсбери отравлением Сергея Скрипалем все не так просто, как может казаться. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент РФ предположил, с чем мог быть связан инцидент.

«Здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, где сейчас находится Скрипаль, глава РФ заявил, что он постоянно прячется. А на вопрос, мог ли он быть полезен СМИ в качестве источника секретной информации, российский лидер категорично заявил, что обладать какими-либо засекреченными данными Скрипаль уже не мог.

«Мне говорили, что он хочет написать бумагу, попроситься вернуться. Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?», - ответил Путин.

Напомним, отец и дочь Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в британском Солсбери в марте 2018 года в бессознательном состоянии. Следствие выдвинуло версию об их отравлении нервно-паралитическим веществом, которое якобы производится в России. Эта версия впоследствии неоднократно подчеркивалась в британских СМИ. Впоследствии, по данным Лондона, пройдя лечебные восстановительные процедуры, Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.