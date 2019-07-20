«Институт заложников»: политолог рассказал о сути дела Вышинского

Российский политолог рассказал «Звезде», в чем суть дела журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве и обвиняемого в госизмене. По словам эксперта, Украина своими действиями хочет создать прецедент для так называемого «института заложников».

«Украинская сторона требует, чтобы Россия обменивала своих граждан, арестованных на территории Украины, на аналогичных украинцев. Но количество граждан, которых может задержать Украина, бесконечно, потому что в стране уже признаются преступниками жители Донбасса, получившие гражданство России», - заявил политолог.

Эксперт отметил, что так украинская сторона сможет задержать фактически любого.

«Украина может задерживать миллионы российских граждан, и тогда мы придем к тому, что Россия отдаст всех задержанных украинцев, а на Украине останется большое количество задержанных россиян», - подытожил политолог.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского арестовали в 2018 году. По вменяемой ему статье руководителю портала РИА Новости Украина может грозить до 15 лет лишения свободы.