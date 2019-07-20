S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

По мнению аналитиков агентства, на рейтинг России позитивно влияют ее приверженность проведению консервативной макроэкономической политике, низкий уровень государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика. Негативное влияние оказывают структурные слабости российской экономики, геополитическая напряженность и международные санкции.

По мнению S&P, при отсутствии новых санкций, возможно будет предпринять позитивное рейтинговое действие. При условии, если рост ВВП достигнет уровня, аналогичного по уровню развития с другими странами, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного до инвестиционного со стабильным прогнозом. По данным агентства, российское правительство способно выдержать внешние шоки - эта способность увеличилась со времени понижения кредитного рейтинга в 2015 году. Сейчас данные внешнего сектора лучше, чем год назад, а по некоторым показателям выше, чем в 2014 году.