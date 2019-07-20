Пентагон одобрил отправку военных в Саудовскую Аравию

Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение дополнительного контингента американских войск в Саудовской Аравии после того, как король страны согласился с такой перспективой.

«По согласованию с Саудовской Аравией и по ее приглашению министр обороны одобрил перемещение военнослужащих США и ресурсов для развертывания в Саудовской Аравии», - цитирует ТАСС заявление Центрального командования ВС США.

Ранее король Саудовской Аравии выразил готовность к размещению военного контингента США в стране с целью укрепления безопасности в регионе и его стабильности, а также гарантии мира в нем.