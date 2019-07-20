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Вашингтон готовит военную операцию в Персидском заливе

Тамара Астапенкова
04:35 20.07.2019
Целью операции является обеспечение безопасности и снижение напряженности в международных водах Ближнего Востока.
Вашингтон готовит военную операцию в Персидском заливе
© Фото: U.S. Navy globallookpress

Центральное командование США заявило о том, что приступило к разработке военной операции «Страж», чтобы усилить надзор и обезопасить морские пути в Персидском заливе. Такое решение было принято из-за сложившейся в регионе напряженной ситуации.

Ранее стало известно, о задержании иранскими военными британского танкера Stena Impero «за несоблюдение международных законов». Информация об аресте второго танкера, шедшего под флагом Либерии, пока опровергается иранскими СМИ. По их информации судно было остановлено для предупреждения о соблюдении экологическим норм, после чего оно продолжило следовать в нужном ему направлении.

«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию “Страж”, чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке и обеспечить свободу судоходства», - говорится в заявлении.

Уточняется, что целью операции также является «обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб и Оманскому заливу. Планируется координация действий в рамках операции «Страж» с союзниками и партнерами. 

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