В МЧС рассказали, как правильно собирать грибы

В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности дикорастущих грибов. При соблюдении определенного свода правил любой грибник будет застрахован от несчастного случая.

Спасатели обращают внимание любителей грибов сразу на несколько главных принципов сбора грибов: нельзя проводить его рядом с автотрассами или с крупными производственными предприятиями, так как такие грибы впитывают в себя тяжелые металлы и ядовитые вещества; мягкие, молодые водянистые или же наоборот, слишком старые грибы, также не принесут ничего хорошего; начинающим грибникам стоит всегда собирать грибы без «бахромы» на ножке.

В ведомстве отметили, что народные приметы могут вовсе и не говорить о токсичности гриба, а определить ее по вкусу вовсе не представляется возможным.

Ранее в Роспотребнадзоре дали свои рекомендации по выбору грибов. Ведомство предупредило, что грибной белок усваивается организмом с трудом из-за содержания хитина, который вообще не переваривается. Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта грибы даже противопоказаны, а детям до 14 лет их лучше вообще не давать.