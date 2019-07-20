Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал заявление, что снимает свою партию с выборов в Верховную Раду. Свое решение экс-президент Грузии объяснил тем, что хочет помочь Владимиру Зеленскому и его партии набрать большинство голосов в украинском парламенте.

Михаил Саакашвили признался, что его партия «Движение новых сил» вряд ли преодолеет необходимый 5-процент барьер. Но при этом она может забрать голоса тех, кто мог бы проголосовать за «Слугу народа» Зеленского.

«Мы пересекаемся с электоратом «Слуги народа». Наши программы очень похожи. Мы не критикуем президентскую партию. И я считаю, что мы должны дать им шанс», - сказал Саакашвили в своем видеообращении в Facebook.

Политик подчеркнул, что его партии во время предвыборной кампании создали большие проблемы. Ее долго не регистрировали, блокировали счета. По мнению Саакашвили, у них не было полноценной возможности участвовать в предвыборной гонке. Он так же добавил, что по социологическим опросам, многие украинцы даже не знают, что его партия идет на выборы.

Экс-губернатор подчеркнул, что в его партии очень много хороших кандидатов, настоящих профессионалов, «волкодавов против коррупции». И он надеется, что эти люди будут задействованы в интересах Украины. Он также попросил тех, кто хотел голосовать за «Движение новых сил», отдать свои голоса за «Слугу народа».