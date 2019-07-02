Шесть детей пострадали в результате взрыва на Украине

Неизвестный предмет взорвался в Днепропетровской области на Украине. В результате шесть детей получили ранения.

Как уточнили в пресс-службе полиции области, инцидент произошел 1 июля в 20:00 по местному времени. Взрыв прогремел на детской площадке в селе Пашеная Балка Днепровского района.

«В результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении, опубликованном на Facebook.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.