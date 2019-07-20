Беги, повар, беги: украинский моряк прыгнул за борт и доплыл до Ростовской области

Украинский моряк ретировался с молдавского сухогруза прямо на ходу вместе со своим чемоданом в попытке самостоятельно добраться до Ростовской области. Инцидент произошел во время прохода судна по реке Дон.

На судне беглец выполнял роль кока. По сведениям Береговой охраны, выловившей неудавшегося беглеца, он в момент прыжка находился в неадекватном состоянии. Как заявил капитан сухогруза, до своего знаменательного прыжка украинец неделю употреблял спиртное. Об этом сообщает портал SeafarersJournal.

Между тем, в Польше пограничники выловили из реки прятавшегося под мостом украинца-нелегала. Он собирался переправить через границу трех нелегалов-азиатов. Сообразив, что его обнаружили, украинец решил уплыть от пограничников, однако же попытка бегства оказалась для него безуспешной.