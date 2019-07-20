СМИ: в Иране опровергли задержание второго танкера

Иранские военные не задерживали танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии. По сообщению иранских СМИ, корабль был остановлен, но только для того, чтобы вынести предупреждение. Ранее в Лондоне заявляли, что в Ормузском проливе были захвачены два британских танкера, один шел под флагом Великобритании, второй – под флагом Либерии.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявили о задержании за «несоблюдение международных законов» британского судна Stena Impero, на борту которого находятся 23 моряка, среди которых граждане Индии, Латвии, Филиппин и России.

Информации о пострадавших не поступало. Посольство РФ в Иране сейчас выясняет судьбу трех граждан России. В дипмиссии связались с судовладельцем, который подтвердил их нахождение на танкере.

По сообщению агентства Tasnim, танкер, шедший под флагом Либерии, был остановлен для предупреждения о необходимости безопасного судоходства и соблюдения экологических норм. После этого корабль был отпущен и продолжил следовать в прежнем направлении.