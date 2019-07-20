Эд Ширан выступил на концерте в футболке сборной России

На своем первом российском концерте британский певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан пел песни в футболке сборной России по футболу. Концерт состоялся в рамках мирового турне исполнителя в поддержку его третьего альбома.

Помимо песен с первых альбомов, Ширан спел также несколько композиций со сборника, выпущенного в преддверии концерта – No6 Collaborations Project. Перед тем, как спеть песни со своего самого первого альбома, Ширан отметил, что в том турне пропустил Россию, поэтому хочет исправиться сейчас.

Видео выступления опубликовано в Instagram. Футболку российской сборной певец надел уже в завершении выступления. Сделав это, Ширан поделился, что когда-то его мечтой было выступить в Лондоне, но теперь он счастлив, побывав с концертами во всем мире, и в частности в России.

Ранее в парке Горького в Москве появилась пятиметровая статуя Эда Ширана. Она сильно впечатлила британских поклонников музыканта. В социальных сетях разгорелся нешуточный спор из-за статуи: одни назвали ее потрясающей, другие признались, что она будет сниться им в кошмарах.