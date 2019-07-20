Саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге вместо Челябинска

Президент России Владимир Путин заявил, что саммиты БРИКС и ШОС в рамках председательства РФ в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. Об этом российский лидер сказал на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

«В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой – председательство перейдет к нам на следующий год. С связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города», - заявил Путин.

По его словам, в Челябинске состоятся многие международные мероприятия БРИКС и ШОС, а заложенное на изначальную подготовку к саммитам финансирование останется у города и будет использовано для благоустройства.