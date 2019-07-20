Археологи нашли дом апостолов Петра и Андрея

Группа израильских археологов сообщила, что во время раскопок недалеко от Тивериадского озера, более известного, как Галилейское море, ими была обнаружена древняя византийская церковь. Предположительно, культовое сооружение находилось в древней рыбацкой деревне Вифсаида, которая упоминается в Новом Завете и является родиной апостолов Петра и Андрея.

По словам ученых, византийская церковь была найдена возле остатков поселения римской эпохи, что соответствует расположению христианской Вифсаиды. Пока археологами освобождена только треть руин церкви, которая построена по византийским традициям. В ней имеются мозаичные полы и алтарные преграды, передает Times of Israel.