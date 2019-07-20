Мужчина забрался в турбину самолета прямо перед взлетом: видео

В Нигерии, в международном аэропорту города Лагоса был возвращен со взлета самолет, следующий рейсом Лагос – Порт-Харкорт. Причиной отмены рейса стал мужчина, который, по словам очевидцев, подбежал к лайнеру, когда тот двигался по взлетно-посадочной полосе. Один из пассажиров снял, как неизвестный ходит по крылу самолета и вылезает из турбины.

По словам пассажиров, нарушитель появился из ниоткуда и, какие преследовал цели, подбегая к движущемуся самолету, так никто и не понял. Экипаж, заметив человека на взлетной полосе, принял решение остановить лайнер. В пассажирском салоне началась паника, так как люди испугались неадекватных действий мужчины.

По информации авиационных властей Нигерии, нарушитель на данный момент задержан. Все пассажиры вернулись в терминал аэропорта. Сам самолет тщательно проверяют, передает Associated Press.