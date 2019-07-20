Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Также стороны затронули вопрос участия Турции в программе производства новейших истребителей F-35. Помпео выразил сожаление относительно ситуации, добавив, что США были вынуждены исключить Анкару из участия в программе.

«Помпео подтвердил приверженность Соединенных Штатов решению проблем безопасности Турции на турецко-сирийской границе, а также обязательства правительства США обеспечить защиту местных партнеров, работающих с Соединенными Штатами и международной коалицией по борьбе с ИГ*», - пояснила в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Чавушоглу и Помпео также поговорили о ситуации в сирийских Идлибе и Манджибе, обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что участие Анкары в программе F-35 невозможно из-за начала поставок российских систем ПВО. Там добавили, российские ЗРК поставят под угрозу безопасность США. Сам американский лидер заявил, что американские власти не исключают введения санкций против Турции, однако окончательного решения не принято.

Напомним, поставки ЗРС С-400 стартовали 12 июня и, как ожидается, продлятся до октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с российской стороной важнейшим соглашением в истории страны.

* - запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка.