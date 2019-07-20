Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что после возвращения полномочий в ПАСЕ российской делегации у многих украинцев уменьшилось доверие к ФРГ. По его мнению, принятая резолюция «ужасна» и является «роковой ошибкой».

«Это решение было ужасным. К сожалению, восемь немецких парламентариев проголосовали “за”, в том числе и руководитель делегации Андреас Ник. Таким образом, он и его коллеги несут ответственность», - заявил Андрей Мельник.

Он также добавил, что его тревожит возможность ослабления антироссийских санкций. Дипломат пояснил, если это произойдет, то Германии и ЕС нужно готовиться к «расширению военной агрессии».

«Кто бы не был в Берлине или в министерстве иностранных дел ответственен за принятие резолюции, в Киеве считают это роковой ошибкой. И доверие к Германии у украинцев подорвано», - сказал посол в интервью Die Welt.

Мельник рассказал, что многие украинцы опасаются, что рано или поздно, Германия договорится с Россией, пожертвовав интересами Украины.

В конце июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации России в полном объеме. За резолюцию проголосовали 116 депутатов, против - 62, воздержалось - 15 человек.