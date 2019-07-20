Создатель оригинального фильма «Оно» подал в суд на авторов ремейка

Продюсер первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно», вышедшей в 1990 году, принял решение судиться с компанией Warner Bros., снявшей недавно ремейк культового фильма ужасов. По мнению Ларри Санитски, киностудия нарушила условия заключенного в 90-е годы с его телекомпанией контракта на экранизацию и развитие «Оно».

Компания Telepictures, которой некогда руководил продюсер, приобрела у автора книги про клоуна-убийцу Стивена Кинга права на съемку мини-сериала по мотивам его книги для канала ABC. Впоследствии сериал пришлось доделывать без участия Санитски, но он остался участником контракта, по которому получал права на участие в дальнейшем развитии экранизации, включая сопродюсирование ремейков, продолжений и всего, что связано с «Оно».

Теперь Санитски требует от Warner Bros. компенсацию в размере 10% от сумм, заработанных новым «Оно», и которые оно еще сможет заработать, за то, что ни разу с ним не проконсультировались. Киностудия комментариев по этому поводу не предоставляет. Об этом сообщает портал Variety.

Между тем, ранее Warner Bros. показали первый трейлер второй части фильма «Оно». Действие затронет события, которые произошли с повзрослевшими героями спустя много лет.