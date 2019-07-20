За несколько часов до перемирия: опубликовано видео артобстрела Первомайска ВСУ

В Сети появилось видеозапись артиллерийского обстрела города Первомайска в Луганской народной республике (ЛНР). На кадрах отчетливо слышны взрывы и видны клубы дыма, поднимающиеся от места удара.

Ролик опубликовал в своем аккаунте в Twitter бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Обстрел ведется в жилом квартале Первомайска.

© Андрей Витальевич МАРОЧКО twitter

Военные силы Украины открыли огонь по Первомайску вечером 20 июля. По информации властей самопровозглашенной ЛНР, погибла женщина, еще семь человек пострадали, в том числе – малолетний ребенок.

В 00:01 21 июля вступает в силу соглашение о прекращении огня в Донбассе. Стороны договорились о начале всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия в день досрочных парламентских выборов на Украине.