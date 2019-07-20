Аномальная жара убила шесть человек в США

Шесть человек погибли в результате аномальной жары в США, которая держится в стране уже более недели.

Уточняется, что четыре человека скончались в штате Мэриленд, один в Аризоне и еще один в Арканзасе. Что именно случилось с погибшими, не уточняется.

Наиболее подвержены аномальным температурам оказались штаты на северо-западе страны, где столбики термометров поднялись до +38 градусов в тени, сообщает CBS. В издании добавляют, что такая температура будет сохраняться в регионах вплоть до понедельника. В отдельных штатах, таких, как Миннесота и Нью-Йорк, в преддверии рекордных температур экстренные службы объявили чрезвычайное положение, призвав людей не выходить на улицы и не оставлять детей или животных в закрытых автомобилях.

А в Чикаго и Милуоки штата Иллинойс температура воздуха может прогреться до +46 градусов, побив рекорд 1990 года. Врачи медицинского центра Университета Раш предупреждают об опасности получить тепловой удар. Симптомы могут включать головную боль, мышечные спазмы, тошноту. Еще одним признаком может являться отсутствие потоотделения.

Ранее стало известно, что 147 миллионов жителей США оказались в зоне аномальной жары. В субботу на восточном побережье страны ожидается до +38 градусов, что в сочетании с высокой влажностью смертельно опасно.