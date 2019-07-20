Есть жертвы: ВСУ открыли огонь по жилым домам в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) один человек погиб при артиллерийском обстреле города Первомайск. Военные силы Украины нанесли удар по населенному пункту вечером 20 июля.

Кроме того, сообщается о семерых раненых, среди которых есть маленький ребенок. Жертвы принадлежат к гражданскому населению.

«В результате обстрела Первомайска погибла женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок 2015 года рождения», - пишет в Twitter бывший официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко со ссылкой на Генпрокуратуру ЛНР.

С 00:01 21 июля начинает действовать соглашение о бессрочном перемирии в Донбассе, согласованное контактной группой по урегулированию конфликта. В войска самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик поступил соответствующий приказ. Он предусматривает полный запрет на применение любого вида огня, в том числе снайперского.