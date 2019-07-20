Боевики четырежды за сутки обстреляли мирные города Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали за сутки не менее четырех обстрелов по мирным населенным пунктам со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоны деэскалации. Об этом рассказал глава Центра генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Джнауро и Джубб-эль-Ахмар провинции Латакия, Эль-Хуаш провинции Хама, а также район Маканис-эд-Дувайри города Алеппо», - говорится в тексте ежедневного брифинга.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские военные несут службу в зоне деэскалации.