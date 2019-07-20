СМИ: король Саудовской Аравии согласился разместить войска США в стране

В Саудовской Аравии выразили готовность к размещению военного контингента Соединенных Штатов в стране. Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил, что готов на это ради укрепления безопасности в регионе.

«Размещение на территории королевства американских сил для повышения уровня совместного сотрудничества в обеспечении безопасности региона и его стабильности, а также гарантии мира в нем», - цитирует Аль Сауда агентство SPA.

Ранее США заявили о намерениях направить дополнительные войска на Ближний Восток для ответа на угрозу, якобы исходящую от Ирана. Отправка может быть связана с нападением на танкеры в Оманском заливе.