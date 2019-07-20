Украинский «Иван Голубец» полыхает у берегов Мавритании: кадры с места

Одно из четырех украинских траулеров «Иван Голубец» загорелось у берегов Мавритании на Западной Африке.

В результате происшествия пропал моторист, поисками которого сейчас занимаются остальные члены экипажа. Также не уточняется, насколько сильно повреждено судно и из-за чего произошло возгорание.

Последний раз траулер, который сейчас ходит под флагом Грузии, был замечен десять дней назад возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании, передает издание «Думская». После этого корабль отклонился от курса и отключил передающее данные устройство.

© Octopus_Vittоld twitter

На данный момент в государственной собственности Украины находится четыре океанских судна: «Капитан Русак», «Иван Голубец», «Алексей Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».