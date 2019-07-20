СМИ: в украинском посольстве в Индии испортили все бюллетени

Бюллетени для голосования на выборах в Верховную раду испортили в посольстве Украины в Индии. Избирательным участкам по ошибке передали печати, которые ранее использовались на выборах президента.

МИД Украины разослал посольствам письма с информацией об инциденте. Дипломатические представительства предопределили о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов парламента печатей, которые использовались во время голосования за президента. Печати должны были быть возвращены в министерство сразу после выборов.

«Подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования», - пишет украинское издание «Левый берег».

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Депутатский корпус из 225 человек будет избираться по смешанной системе: одна часть по партийным спискам, другая – в мажоритарных округах. Ранее в МИД РФ назвали нелепым решение Киева не допускать на выборы парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).