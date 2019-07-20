СМИ раскрыли зарплату Ангелы Меркель

В месяц канцлер Германии Ангела Меркель зарабатывает €19,79 тысяч (1,4 миллионов рублей), из которых сумма без надбавок составляет €17,7 тысяч (1,2 миллионов рублей).

Отмечается, что политик не получает так называемую «тринадцатую зарплату», а также не имеет дополнительных выплат в качестве председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС).

В виде надбавок Меркель получает выплату по занимаемой должности (€30,68 – 2168,31 рубля), районный коэффициент надбавки (€1042,02 - 73768,87 рублей) и возмещение служебных издержек (€1022,58 - 72392,63 рублей), передает портал Germania.one со ссылкой на пресс-службу бундестага.

Кроме того, как член правительственного органа, Меркель получает 50 процентов так называемой «диеты», то есть представительские расходы в размере €4,7 тысяч (332,732,27 рублей), и еще 25 процентов как член парламента.

В общей сложности ежегодный доход канцлера составляет €333 тысяч (23,5 миллионов рублей).

В издании добавили, что меньше Меркель зарабатывает президент Франции Эммануэль Макрон (€182 тысяч), бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (€164 тысяч) и бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони (€117 тысяч).

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заработал за первый месяц 12,7 тысяч гривен (около 488 долларов, или чуть более 30 тысяч рублей). Кроме того, из оклада главы украинского государства было удержано 2,4 тысячи гривен в качестве налогов и обязательных сборов.