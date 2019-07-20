Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума

Цены на бензин в Грузии выросли в субботу до 2,54 лари, достигнув исторического максимума. Такой скачок специалисты связали с падением курса грузинской национальной валюты по отношению к доллару США.

Так, например, бензин марки Regular (Аи-92), который ранее оценивался в 2,49 лари (54,6 рублей) за литр, сейчас стоит по 2,54 лари (55,7 рублей). Таким образом в среднем по стране бензин подорожал на 5 тетри (1,3 рубля).

Отмечается, что такие резкие изменения произошли в течение последних двух дней. Что касается курса валюты, за месяц он снизился с 2,64 (57,87 рублей) до 2,88 лари (63,14 рублей) за доллар. При этом 9 июля самый высокий показатель составил 2,94 лари (64,45 рублей) за доллар.

Эксперты уверены, что если такой курс сохранится до осени, то цены на продукты смогут возрасти до 10%. В свою очередь глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что лари будет и дальше дешеветь из-за снижения туристического потока из России.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Это было вызвано тем, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи по вопросам православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

На следующий день, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке с 8 июля перелетов российских авиакомпаний в Грузию. С этого же дня вступил в силу запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.