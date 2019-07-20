Онищенко пообещал подать в суд на авторов предложения не считать пиво алкоголем

На авторов идеи лишить пиво статуса алкогольной продукции нужно подать суд, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Подобное предложение, по его словам, идет в разрез с поставленной президентом Владимиром Путиным задачей по укреплению здоровья населения.

«Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? Мамам, кормящим грудью, будем тоже давать, чтобы за счет этой жидкости у них лактация повышалась. Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу», - заявил депутат.

Онищенко заметил, что предложение Минпромторга цинично и «идет вразрез» с наказами главы государства. Он напомнил, что до 2011 года, пока пиво не приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм считался одной из основных причин обращения к наркологам, в том числе у детей.

«И когда мамы приводили детей к наркологам, а те им говорили, что "у вашего 14-летнего мальчика пивной алкоголизм", они искренне удивлялись: "это как же так, он же только пиво пьет"», - цитирует Онищенко ТАСС.

Депутат также добавил, что это не первое подобное предложение либерализации антиалкогольного законодательства.

«Недавно предлагали разрешить продажу пива на стадионе, как раз такое органичное слияние зрелищной демонстрации здорового образа жизни: футбол, а рядом осоловевшие глаза, потные загривки, переполненные, перерастянутые от этого зелья желудки и невнятное варняканье на стадионе. Вот такая демонстрация крайностей - это тоже исходило в том числе из Минпромторга, и, к большому несчастью, из Минспорта», – пояснил Онищенко.

Он сыронизировал, что для финансирования содержания стадионов таким образом «можно и наркотики разрешить, и курить разрешить».

Ранее Минпромторг предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива в стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. В документе предлагается придать напитку самостоятельный статус, отделив его от всего остального алкоголя. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев в разговоре со «Звездой» раскритиковал инициативу, отметив, что она приведет к распространению детского алкоголизма и падению демографии.